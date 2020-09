Eigenaresse werkte in kapsalons in Beek en Druten en is in quarantaine, zaken VIP Hair mogen openblijven

Volgens een medewerker van de kapperszaak, die niet met naam genoemd wil worden, had de kapster geen klachten toen ze aan het werk was. Ze droeg ook geen mondkapje. Volgens de medewerker zou onbekend zijn waar ze het virus kan hebben opgelopen. Op dit moment is ze ziek thuis.

Dringende oproep

De GGD heeft de dringende oproep gedaan aan alle klanten die op dinsdag 15 september of vrijdag 18 september in de kapperszaak aan de Nieuwe Holleweg in Beek zijn geweest of op woensdag 16, donderdag 17 of zaterdag 19 september in de zaak aan de Markt in Druten om tien dagen in quarantaine te gaan. Bezoekers die klachten krijgen, moeten zich bovendien laten testen.