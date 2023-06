Eind aan tijdperk? Na 36 jaar dreigt De Rozet te verdwijnen (tenzij iemand dit iconisch blad wil overnemen)

Binnen kijken bij Sylvia en Ruud zijn trots op hun kerkramen: ‘Daarin zie je de historie van het pand’

Sylvia van Zuijlen en Ruud van der Burgt steken graag de handen uit de mouwen. Dat is nodig ook: ze kochten in 2017 een enorme verbouwde kloosterboerderij met een even enorme lap grond erbij.