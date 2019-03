Eis: 14 maanden cel en tbs voor mogelijk seksueel misbruiken van meisje na grooming in Beek

NIJMEGEN/ BEEK – Een gevangenisstraf en voorwaardelijke tbs. Die straf eiste het Openbaar Ministerie gisteren tegen een 34-jarige voormalige Nijmegenaar voor grooming en uiteindelijk het seksueel misbruiken van een 14-jarig meisje in het bos in Beek (gemeente Ubbergen).

Het meisje was dertien toen ze de Nijmegenaar in mei 2016 via een chatsite leerde kennen. Hij zei dat hij 21 jaar was. Ze wisselden telefoonnummers uit en het contact kreeg een seksuele lading. Hij stuurde haar afbeeldingen van zijn geslachtsdeel, zij kleedde zich voor de webcam voor hem uit.

Bij een knuffel houden

Het meisje, dat de nodige problemen had, wentelde zich in de aandacht die ze van hem kreeg. ,,Maar waarom praten we altijd over geile dingen?”, vroeg ze hem op een gegeven moment. Na maanden vol seksuele gesprekken drong hij aan op een ontmoeting. Hij beschreef wat hij allemaal op seksueel gebied met haar zou willen doen, maar beloofde het bij de ontmoeting bij een knuffel te houden.

Quote Maar waarom praten we altijd over geile dingen? Slachtoffer

DNA op broeksknoop

Op 19 augustus troffen ze elkaar in het kabouterbos in Beek. Na drie uur kwam het meisje thuis. Haar moeder hoorde hoe ze onder de douche sprong en in tranen uitbarstte. Beetje bij beetje vertelde het meisje haar over de man en dat hij aan haar had gezeten. In het onderzoek dat volgde werd dna van de Nijmegenaar op haar broeksknoop aangetroffen.

‘Ik heb haar niet aangeraakt’

De verdachte ontkende het misbruik. ,,Ik heb haar niet aangeraakt”, zei hij op de zitting. De officier van justitie ziet voldoende bewijs. Ze eiste een gevangenisstraf van veertien maanden en tbs met voorwaarden tegen de verminderd toerekeningsvatbaar verklaarde verdachte die inmiddels in een kliniek zit. De man, die beperkingen heeft, blijkt met meer jonge meisjes via sociale media contact te hebben gehad. In de behandeling moet duidelijk worden of er sprake is van pedofilie.

De officier van justitie eiste verder 3500 euro smartengeld voor het meisje. De moeder van het slachtoffer vertelde dat haar kind nog steeds worstelt met de gevolgen. Het meisje heeft regelmatig paniekaanvallen omdat ze denkt dat ze de verdachte ziet lopen. Voor haar gemoedsrust eiste de officier verder een contactverbod.

Onvoldoende bewijs

De advocaat stelde dat de seksuele gesprekken nooit hadden mogen plaatsvinden, maar dat er onvoldoende bewijs is dat het tot seksueel contact is gekomen in het bos.