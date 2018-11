Eline (15) neemt Sieneke als voorbeeld en bezingt na de zoen nu haar pubergevoelens

Elke Zoen was de tweede single van een jonge zangeres die het beste voor heeft met de mensheid. Ze zit in de derde klas van het Montessori College in haar woonplaats Groesbeek. Eline wil later de zorg in. Zorgen voor kinderen of senioren. Ze zegt nog erg te twijfelen over de keuze voor welke groep mensen ze wil werken. Maar wat ze zeker weet en met een stralend gezicht vertelt, is dat ze met haar optredens met Nederlandstalige pop vooral ouderen een ‘keileuk’ gevoel bezorgt.