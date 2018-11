Emily (13) moest vroeg op om met papa James naar Poppy Day te gaan

Berg en Dal scoort goed: 73 kilo restafval per inwoner

14:45 GROESBEEK - Berg en Dal scoort goed als het gaat om het inzamelen van afval. Inwoners van de gemeente wisten in 2017 samen ruim 88 procent van het afval gescheiden in te zamelen. In de hele regio Nijmegen ligt het gemiddelde op 78 procent.