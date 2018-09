Henk en Mientje vieren 63 jaar na de allesbepa­len­de tik diamanten huwelijk

20 september GROESBEEK – Het is 63 jaar geleden dat Henk (81) en Mientje Janssen (79) elkaar leerden kennen op een dansles in ’t Centrum in Elst. Henk, destijds Hofmeester bij de Marine, tikte Mientje af ten dans en dat was de tik van zijn leven, daar is nooit meer iemand tussen gekomen.