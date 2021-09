Eris had na geboorte twee weken te leven maar is na 41 zware operaties nu al 11 jaar: Actie voor nieuwe bus

Geen livemuziek in de wijngaard: ‘Door het vierde concert wordt nu een streep gezet. Terwijl er niks is veranderd’

11 september GROESBEEK - Ze hadden er extra repetities tegenaan gegooid, want eindelijk zouden ze weer eens een keer optreden en nog wel tussen de wijnranken in Groesbeek. Vergeefs, want er is een streep gezet door de concerten van Les Copains en Mannen in de War.