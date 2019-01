Esmee uit Groesbeek verandert in De Kleine Zeemeermin om zieke kinderen even alles te laten vergeten

Esmee volgt de opleiding creatieve therapie aan de HAN in Nijmegen en doet vrijwilligerswerk bij de stichting Opkikker, die zich inzet om gezinnen met een ernstig ziek kind een leuke dag te bezorgen. En sinds een jaar is ze actief als CliniPrinses. Of, beter gezegd: drie prinsessen.



Want Esmee speelt voor Ariël uit Disneyfilm De Kleine Zeemeermin, prinses Belle of Doornroosje, al naar gelang de wensen van het kind. En Sneeuwwitje is het volgende karakter waar ze mee bezig is. De jurk, de haren, het kroontje: alles moet precies kloppen. En ze zingt er ook liedjes uit deze Disneyfilms bij. Ze deed dat al in ziekenhuizen in Rotterdam, Utrecht en Nijmegen. ,,En ook bij mensen thuis”, zegt ze.