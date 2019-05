Espérance doet tien examens: ‘Mensen vragen of ik gek ben’

Bijzonder: witte spreeuwen in Groesbeek

7:01 GROESBEEK - Rood haar is een erfelijk eigenschap, die veel voorkomt in Groesbeek. Bij de Groesbeekse spreeuwen is ook zoiets aan de hand, zegt Jan Jacobs van de Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen. Vogelkenner Henk Klaassen ontdekte eind vorige week namelijk twee 'witte’ spreeuwen in een nestkastje.