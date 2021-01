Even schrikken: man bonst op raam gemeentehuis tijdens raadsvergadering Berg en Dal

Chantelle uit Groesbeek maakt carrières­witch en verruilt kapper­schaar voor watten­staaf­je

26 januari GROESBEEK-DE HORST - Ze knipt al sinds december niet meer. De schaar ligt ongeduldig op de kaptafel in haar salon-aan-huis in de Vendelierstraat in het Groesbeekse kerkdorp De Horst. Maar kapster Chantelle Peters is niet bij de pakken neer gaan zitten.