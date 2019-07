Exploitant Muizenstad zegt kermis Groesbeek af uit angst voor dierenrechtenactivisten

Net als bij de mens zijn er verschillende lagen in de maatschappij. Waar je als mens bijvoorbeeld in een derde wereldland kan wonen of als rijke stinkerd door het leven gaat en alles wat er tussen in zit, kan je als muis laboratoriumdier zijn of bestemd zijn voor slangenvoer of in de vrije natuur wonen of in de stad leven of in panden of waar dan ook. In de stad en in en om die panden strooien mensen heerlijk geurende roze korrels. Wat er met je gebeurt na het eten van die roze korrels of na de ontmoeting met een slang kan geen muis je vertellen en als laboratoriumdier wordt er van alles met je uitgehaald wat ze niet direct bij mensen willen uitproberen.