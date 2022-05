Extra steun voor dorpshuizen in Berg en Dal, behalve voor De Vriendenkring in Leuth

Tweehon­derd bladzijdes over ruim honderd jaar longzorg in Dekkers­wald

GROESBEEK - In 1913 kwamen de zuster Onder Bogen naar Groesbeek om er op het terrein van Dekkerswald zieken te gaan verzorgen. Als sanatorium, en later als longcentrum, groeide Dekkerswald uit tot een landelijk begrip. Nu, in 2022, valt het doek.

18 mei