Familie Derks betwist claim van de gemeente

Hoe komt de gemeente tot die claim?, zo wil de advocaat - ook in een brief - van de familie Derks nu weten. Formeel: ‘Het is cliënten (familie Derks) niet duidelijk welke bevoegdheden hiertoe worden aangewend. Naar inzicht van cliënten is er geen grond aanwezig op basis van de publiekrechtelijk bevoegdheden van de gemeente.’



Afgelopen vrijdag kruiste de familie Derks de degens al met de RKSV Achilles ‘29 tijdens een kort geding in Arnhem. De familie - decennialang het boegbeeld van Achilles maar op een zijspoor beland - eist dat de vereniging vertrekt van De Heikant en er al helemaal niet op 14 december het 90-jarig jubileum viert. Zij wil het sportcomplex zelf gaan gebruiken voor sport- en spelactiviteiten. Deze week wordt de uitspraak verwacht van de rechter. Overigens: Achilles traint en speelt al enkele weken bij dorpsgenoot Germania.



Tegelijkertijd dus is de strijd met de gemeente ontbrand over de centjes die de gemeente in het voetbal aan De Heikant heeft gestopt. Want als Achilles er zou moeten vertrekken van de rechter, dan blijven de door de gemeente betaalde kleedkamers en het kunstgrasveld - waar de familie sport- en spelactiviteiten wil gaan organiseren - daar wel achter. De familie Derks stelt zich op het standpunt dat kleedkamers en kunstgrasveld (juridisch: door natrekking) nu van haar zijn.