Femke per eenwieler van Londen naar Millingen: ‘Voor mijn zoon Milan is elke dag een uitdaging’

Toen Milan anderhalf jaar oud was, zakte hij door zijn beentjes. Niks aan de hand, zeiden ze in het ziekenhuis. ,,Maar je voelt dat er iets is”, zegt moeder Femke Arens (35) uit Ooij. Twee jaar later bleek dat haar zoon een zeldzame energiestofwisselingsziekte heeft. ,,Dan zakt de bodem onder je voeten vandaan.” Milan is nu 7. Hij zat op voetbal en hielp zijn vader in de schuur met zijn crossmotoren. Dat kan hij niet meer, de energie ontbreekt.