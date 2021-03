Fietser en auto botsen op elkaar, Rijksweg afgesloten

Nieuwe goten in Beek, want de huidige lekken

2 maart BEEK - In de Hermelijnstraat en de Elzenkamp in Beek wordt als proef een nieuwe goot aangelegd. De Beekse goten zijn tussen 1999 en 2001 aangelegd in het kader van het miljoenen kostende project Water Werkt. Dat was nog in de toenmalige gemeente Ubbergen.