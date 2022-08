Fietser zwaargewond, toch ‘slechts’ voorwaardelijk voor rijden onder invloed

Sprookjes­ach­ti­ge jugendstil­vil­la Dennenheu­vel uit 1900 verkocht: ‘Dit is absoluut een topstuk’

UBBERGEN - ,,Jugendstilvilla’s van dit kaliber zijn er niet zoveel in Nederland. Dit is absoluut een topstuk in onze collectie. Een fantastisch pand, mooi bewaard gebleven.”

16 augustus