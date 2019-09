Fietsster overleden door aanrijding met auto in Beek

De vrouw was met haar man aan het fietsen en wilde vanuit de Rijksstraatweg oversteken richting het Wylerbergmeer. De auto, die vanuit Duitsland aan kwam rijden, zag haar over het hoofd en schepte haar met volle snelheid.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. De weg is in beide richtingen afgesloten. Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal is zelf nog even poolshoogte komen nemen op de plek van het ongeval.