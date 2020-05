Fietsster zwaar gewond na val op fietspad langs Mooksebaan in Groesbeek

Scholen weer open: ‘Slechts handjevol leerkrach­ten blijft maandag thuis’

9 mei GROESBEEK / MALDEN - Als de basisscholen in de gemeenten Heumen en Berg en Dal maandag weer van start gaan, blijft een bescheiden aantal leerkrachten thuis. Niet omdat zij niet willen, of durven, maar omdat bij hen zelf of in hun omgeving medische redenen zijn.