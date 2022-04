Fietssters gewond door frontale botsing in Groesbeek, één slachtoffer naar het ziekenhuis

Tien inwoners van Berg en Dal blij verrast met een lintje

GROESBEEK - Ze waren met de meest uiteenlopende smoesjes naar het gemeentehuis in Groesbeek gelokt. De verrassing en de vreugde was dan ook groot toen ze daar te horen kregen dat het Zijne Majesteit de Koning behaagd had ze met een lintje te eren.

26 april