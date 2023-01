Files in de polder door werkzaamheden bij Thornsche Molen

LEUTH - Forenzen uit de polderdorpen Leuth, Kekerdom en Millingen komen sinds woensdagmiddag in een file terecht op de N840, ter hoogte van de Thornsche Molen. Daar staan sinds woensdag bij werkzaamheden stoplichten opgesteld, omdat er bij de fietsoversteek nog maar de breedte van één rijbaan beschikbaar is.

De plaatsing van de verkeerslichten was voor de automobilisten een grote verrassing. Op die locatie wordt al enkele maanden gegraven om kabels en leidingen te verleggen, met uitzondering van twee weken kerstvakantie. Het verkeer had daar nauwelijks hinder van. Er stonden slechts een hele batterij aan rood-witte zuilen die de weg wat smaller maakten en er gold een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

In de avondspits van woensdag kwamen de forenzen plots in een kilometerslange file terecht tot bijna in Persingen. De volgende ochtend gebeurde hetzelfde, maar dan de andere kant op.

Verkeerslichten verkeerd afgesteld

Het verkeer stroopte op, omdat er bij de afstelling van de lichten geen rekening mee is gehouden dat er in de avondspits veel meer auto’s de polder in rijden en in de ochtendspits verreweg de meeste auto’s juist de andere kant op rijden, richting Beek.

Per groenbeurt kan er hooguit een tiental auto’s de versmalling passeren, al waren er ook veel ongeduldige bestuurders opzichtig door rood reden.

De werkzaamheden horen bij een groot onderhouds- en aanpassingsproject in opdracht van de provincie Gelderland dat al in de zomer van 2022 is begonnen. In het najaar van 2022 is het traject Millingen-Leuth van de N840, inclusief fietspad, al in etappes van een nieuwe asfaltlaag voorzien.

Nu moeten nog twee fietsoversteekplaatsen aangepast en daarmee veiliger gemaakt worden. Dat gebeurt bij de Thornsche Molen en de bocht in de Duffeltdijk, waar fietsers richting Zyfflich en Groesbeek rijden. Bij molen en restaurant moesten eerst kabels en leidingen verlegd worden.

Ergernis over gebrekkige informatie

De werkzaamheden roepen al vanaf het begin ergernis op bij onder anderen de bewoners, gemeentebestuurders en busmaatschappij, omdat de planning telkens wordt aangepast. Zo begon het werk weken later dan aangekondigd en bleek enkele keren dat er geen alternatief openbaar vervoer geregeld kon worden door de late planningswijzigingen.

Voor polderbewoners was het bovendien erg lastig de juiste, meest actuele informatie te krijgen. Ook nu werd iedereen verrast en is moeilijk te vinden wat er nu precies gebeurt. Er stonden geen informatieborden vooraf langs de route, die geldt als de kransslagader van het verkeer in de polder.

