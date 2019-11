Firma miljonair Koolen roert zich in Achilles-soap: ‘We hebben recht van overpad’

GROESBEEK - De firma Dutch Dairy Products (DDP) van booking.com-miljonair Kees Koolen heeft zich in de strijd tussen de familie Derks en voetbalclub Achilles '29 gemengd. Daarmee is deze soap een nieuwe fase ingegaan.

DDP is eigenaar van de megakippenfarm die achter het Achilles-complex ligt. De megafarm is te bereiken via een weg achterom maar DDP zegt ook recht van overpad te hebben via de hoofdingang, naast het horecabedrijf De Linde, van het sportcomplex. DDP wil de kippenfarm gaan ombouwen tot een melkfabriek.

Deze poort werd recent door de familie Derks, eigenaar van een deel van het sportcomplex, op slot gedaan in het kader van de grote Groesbeekse ruzie: de voetclub wil blijven op sportpark de Heikant, de familie Derks wil de club weg hebben.

,,Wij hebben", aldus DDP-woordvoerder Marcel Schiphorst, ,,ons gezien de commotie enkele weken stil gehouden, maar we willen wel bij ons bedrijf kunnen komen via deze hoofdingang. We hebben recht van overpad. Ons bedrijf heeft twee inritten: die zijn ons heilig.”

Bot gevangen

Schiphorst zegt bij de familie Derks bot gevangen te hebben. ,,Ik ga nu aan de eigenaar van De Linde vragen of hij de poort daar wil weghalen.” Die eigenaar is Theo Peters van vastgoedbedrijf Bobo in Nijmegen. Hij kocht enkele maanden geleden De Linde van de familie Derks en verhuurde het horecadeel weer terug aan de familie.

Maandagavond hebben leden van Achilles de poort aan de achterkant van het complex met instemming van DDP met een slijptol opengemaakt. Schiphorst: ,,Die poort is van ons maar hij zat dicht. We hebben aangifte gedaan van het feit dat deze poort met kettingen, vermoedelijk door de familie Derks, was afgesloten.” "

Schiphorst zegt dat oud Achilles-voorzitter Harrie Derks een jaar of twee geleden bij DDP is gekomen met een verzoek. ,,Er was een probleem met de regeltjes. De Heikant had slechts één uitgang. Volgens de regels moest er echter ook een calamiteitenuitgang zijn. Als goede buurman hebben wij toen om niet toegestaan dat ons pad, aan de achterkant, als calamiteitenuitgang gebruikt zou kunnen worden. Als de club nu vraagt of ze daarvan gebruik mag maken omdat ze niet bij haar eigendom kan komen - me dunkt een calamiteit - dan geven wij toestemming.”

De gemeente Berg en Dal op haar beurt laat weten nog deze week een brief aan zowel de familie Derks als Achilles’29 te sturen met het dringende verzoek om het conflict via de rechter te beëindigen.

Vaststellingsovereenkomst

Volgens Schiphorst kan de gemeente Berg en Dal zelf ook juridische actie ondernemen. ,,Er is destijds een zogenaamde vaststellingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente, de familie Derks en Achilles. Daarin staat onder meer dat de familie Derks een overeenkomst zou sluiten met de RKSV Achilles ‘29 over langdurig gebruik van het sportcomplex. Die overeenkomst is echter niet gesloten met de club maar met de inmiddels failliet verklaarde beheersstichting (STAA). De gemeente kan, als betrokken partij, daar juridisch actie op ondernemen.”

De familie Derks reageert, schriftelijk, als volgt: ‘De juridische situatie is duidelijk: wij zijn grondeigenaar, de rechtsverhoudingen zijn beëindigd, Achilles heeft geen huurovereenkomst meer en de boedel is door ons gekocht. Dit ligt allemaal vast en hierover is de gemeente volledig geïnformeerd. Wij hebben daar geen juridisch oordeel voor nodig. De burgemeester heeft naar Achilles’29 en de buitenwereld de indruk gewekt dat het op onze weg zou liggen hierover te procederen. Het omgekeerde is het geval. Als Achilles denkt ergens rechten op te hebben, moet Achilles dat recht maar zien te halen. En onze achterbuurman (DDP, ThM) is al langer uit op versterking van zijn eigen positie ten koste van ons. Het recht van overpad heeft niets met Achilles te maken. Dit betreft een zaak met drie verschillende grondeigenaren. Het lijkt er op dat hij gebruik maakt van de kwestie Achilles’29 om onze positie ten opzichte van hem te ondermijnen.’

Politie bellen

Schiphorst tot slot: ,,Ik vind het erg wat hier gebeurt. We willen eigenlijk ook niet in deze kwestie verzeild raken. Dit moet niet te lang duren: hoe vaak kun je de politie bellen? Maar helder is dat wij een recht van overpad hebben, van de kippenschuur tot aan de Cranenburgsestraat. Dat is recent, bij de verkoop van De Linde, ook weer vastgelegd.”

Achilles-voorzitter Pjotr van der Horst wil nu even niet op de zaak ingaan.