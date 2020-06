Flip uit Nijmegen staat op de iconische Levi’s Woodstock-poster, maar was daar nooit

Duizenden jongeren bij elkaar in een sfeer van vrijheid blijheid. Levis gebruikte dit beeld in 1971 voor een reclameposter want de spijkerbroekenfabrikant wilde graag jongeren aanspreken.



En ergens rechtsonder, met een zwarte hoed op, zit Flip Franssen. Pas 14 jaar, maar hij had het voor elkaar gekregen dat hij drie dagen naar het Holland Pop Festival mocht in het Kralingse Bos in Rotterdam.



Naar voorbeeld van het legendarische Woodstock in 1969 in Amerika werd in 1970 in Nederland een grootschalig, driedaags popfestival opgezet. Dit weekend precies 50 jaar geleden.



Er kwamen tienduizenden jongeren op af die genoten van internationale toppers als Jefferson Airplane, Santana, Canned Heat, The Byrds en Pink Floyd. Ook de Nederlandse acts Supersister, Focus en Ekseption stonden er op het podium.