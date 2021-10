Foutje: Groesbeeks zwembad verspreidt per ongeluk e-mailadressen van honderden bezoekers

Drie weken zat De Lubert dicht voor een noodzakelijke verbouwing. De vloer was te glad geworden, installaties werkten niet goed meer en door loslatende verf raakte het water verontreinigd. De gemeente Berg en Dal gooide er 120.000 euro tegenaan om het bad in allerijl weer up-to-date te maken. Dat lukte. Op 4 oktober kon het opgeknapte bad weer open. Tijd voor een feestje, dacht De Lubert. Wethouder Annelies Visser werd uitgenodigd. En alle badgasten kregen een e-mail met het heuglijke nieuws over de heropening. Maar dáár ging het mis.