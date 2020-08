Frank Boeijen: ‘Ik wil contact, heeft in coronatijd een wat andere betekenis’

Strijdmakker

De concertserie van Frank Boeijen - begeleid door zijn oude ‘strijdmakker’ Ger Hoeijmakers - achter Hotel Blue kwam tot stand omdat Boeijen na een paar maanden thuis zitten - zijn tournee werd afgelast - wel weer eens op een podium wilde staan en het Hendrix’ zijn vak is om mensen te verwennen, zo zei de laatste eerder in deze krant. Het mes snijdt dus aan twee kanten.



,,Het zijn bijzondere tijden en die vragen om bijzondere oplossingen", aldus Boeijen aan het begin van zijn concert. ,,Laten we het positief bekijken: we zijn er weer. We dachten in het begin nog dat de coronacrisis met een paar weken wel over zou zijn. Dat bleek niet zo te zijn. De horeca heeft het moeilijk. Laten we die mensen steunen.”



En ja, het nummer ‘Ik wil contact’ heeft nu een wat andere betekenis dan toen het geschreven werd in 1984. ,,We leven nu in een rare wereld", aldus Boeijen. Zoals het nummer Zwart Wit uit 1984 actueler is dan ooit. ,,We spelen het nog steeds. Ik dacht toen dat na een paar jaar iedereen het wel begrepen zou hebben. Dat is niet zo. Het is eerder het tegenovergestelde”, aldus Boeijen, die uiteraard ook zijn coronahit De verlaten stad - clip en nummer gemaakt op één dag - ten gehore bracht.