Frits Barend fietst mee met de aftrap van Zeven voor Leven

Burgemees­ter Slinkman gaat even aan de slag als metselaar: 'Moeilijker dan het lijkt'

5 oktober GROESBEEK – In zijn nette pak, met stropdas om, maar heel even in de rol van bouwvakker. Burgemeester Slinkman van de gemeente Berg en Dal bracht vrijdagmorgen een werkbezoek aan Triton Support en ondervond zelf hoe het is om strak een muurtje te metselen.