Galloways in Stadswaard Ooij naar droge grond

Kluis gestolen bij inbraak sportpark De Hove

16:54 MILLINGEN - Bij een inbraak op sportpark de Hove in Millingen is zondagavond een kluis gestolen. Welk bedrag is buitgemaakt wil een bestuurslid van Stichting de Hove niet zeggen. ,,Het gaat om horeca-inkomsten van voetbalclub SC Millingen en korfbalclub ODIO”, zegt hij.