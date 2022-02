Geen 291.200 kippen, maar driehonderd caravans in voormalige megakippenfarm Groesbeek

Opvallende klacht over herstelde Millingse kerkklok: ‘Hij slaat te zacht’

MILLINGEN - De opknapoperatie van de kerktoren in Millingen zit erop. Daardoor loopt én slaat het kerkuurwerk voor het eerst in dik twintig jaar weer op de seconde nauwkeurig. Maar toch is niet iedereen even blij: volgens sommige Millingenaren slaan de klokken te zacht.

17 januari