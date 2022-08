Geen bezwaren tegen bouw schuur bij Groot Zeeland

De Witt kan nog niet meteen aan de slag met de bouw van de schuur, want er kan formeel nog bezwaar ingediend worden bij de Raad van State. Maar gezien het feit dat er nu geen bezwaar is ingediend, is dat niet voor de hand liggend. Na het verstrijken van de bezwarentermijn van zes weken, kan de schuur gebouwd worden.

In eerste instantie (mei 2021) wilde de gemeente geen toestemming verlenen, omdat de bouw van de schuur in strijd is met het bestemmingsplan. Hoe raar het ook klinkt: de schuur zou volgens het bestemmingsplan wel óp de pol gebouwd mogen worden ook al is dat een historisch én archeologisch monument is. Romeinen zwierven er al rond en vooral in de pol verwachten deskundigen archeologische vondsten.

Maatwerk

Maar liever zou er niet op de terp gebouwd worden. De Witt stelde daarom voor de schuur (voor fietsen en tuingereedschap) een eindje van de pol vandaan te bouwen. Maar dat mocht dus niet van het bestemmingsplan. De gemeenteraad vond dat te gortig. ‘Als de schuur een eindje verderop gebouwd wordt, ontzie je die kwetsbare plek. Dat is toch een algemeen belang?’, zo formuleerde raadslid Hennie Eikholt de opvatting van de raad. Er werd om ‘maatwerk’ gevraagd.

Dat is nu dus geleverd. Het bestemmingplan is aangepast, zodat de schuur nu wel een eindje verderop gebouwd kan worden. ‘Dit was hier gewenst omdat strikt volgen van de beleidsregels leidt tot een hogere versteningsgraad op de historische pol van Groot-Zeeland. Dit doet afbreuk aan de uitstraling van de locatie en maakt een landschappelijke inpassing van het nieuwe bijgebouw lastig', aldus burgemeester en wethouders.