Geen gele kentekens bij Aldi Kranenburg, en wat doet het tankstation dat precies op de Duitse grens ligt?

Normaal domineren hier de gele Nederlandse kentekenplaten. Moet je soms even wachten op een parkeerplekje, zo druk als het is.



Maar deze dinsdag kun je een kanon afschieten in de ook in de regio Nijmegen populaire Einkaufsarena - met Aldi, Pennymarkt en DM - in Kranenburg. De enkele klanten hebben een zwart-wit nummerbord. Geen geel te zien, nu je alleen nog met een recente coronatest Duitsland in mag.