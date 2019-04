Geen gouden penis, wél lintje na monstertocht per eenwieler

In tien dagen fietsten de Juliana-coureurs van Londen, via Frankrijk, België en Duitsland terug naar het Rijndorp. En dat op één wiel.

Ontstoken knieën

Dildo

Om die laatste reden werden de leden van ‘de fietsenclub’ twintig jaar geleden na hun laatste grote tocht (‘het rondje Nederland’) door toenmalig burgemeester Ber Lukkassen ‘getrakteerd’ op een gouden penis. ,,Hij wist welke ‘problemen’ we hadden en stuurde zijn vrouw ‘s ochtends voor onze inhuldiging nog naar de seksshop om een dildo te kopen die hij zelf goud spoot’’, lachte Juliana-fietser Gesthuizen die er destijds ook al bij was. ,,Dit keer zat zo’n bizarre trofee er niet in. Al was de ontvangst wel weer een kippenvelmoment, met de fanfare voor ons uit en al die toeschouwers langs de kant.’’

Koninklijke onderscheiding

De huidige burgemeester van Berg en Dal – Mark Slinkman – had na Juliana’s nieuwste eenwieleravontuur wel een andere verrassing in petto. Hij reikte een koninklijke onderscheiding uit aan de 73-jarige Willy Hol. Hol is al sinds 1953 in meerdere functies aan Juliana verbonden en is als vrijwilliger ook al jaren actief bij andere sport- en zangclubs in Millingen.