Geen groen licht voor plan Ton Hendriks: ‘Met mij valt nu niet meer te praten’

Hendriks wil in en rond de villa - die het hart van het gemeentehuis vormt - in historiserende bouw 28 appartementen gaan bouwen. De buurt vindt dat plan te massaal en vond CDA, VOLG, D66, Voor Berg en Dal, Sociaal Groesbeek, VVD en GroenLinks aan zijn zijde. Deze fracties dienden een amendement (voorstel) in voor een kleiner plan. Grof gezegd: geen 28 appartementen, maar een paar minder.



,,Dit plan doet geen recht aan de omgeving”, aldus Wibo Kersten (SG). ,,Mooi plan, maar het had wel wat minder volume moeten krijgen”, zei Tessa Vorderman (D66). En Mechteld ten Doesschate (VVD) vond het 'te massief'. ,,Het terrein is volgeplempt.” De partijen GJS, PvdA, GVP en Polderbreed wilden wel groen licht geven. ,,We willen woningen voor jongeren en voor ouderen die kleiner willen gaan wonen”, aldus Ria Barber (Polderbreed).