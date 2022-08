Geen leefgeld bij ‘vakantie’ vluchtelingen Oekraïne, hoe zit dat?

Vluchtelingen die vakantie vieren, hoe zit dat?

Het woord vakantie is misschien niet helemaal gelukkig gekozen. Want in de meeste gevallen is het geen reisje naar de Spaanse Costa of een andere toeristische bestemming.



,,Vaak gaat het om reizen waarbij de gevluchte Oekraïners op reis zijn naar familie elders in Europa. Of ze proberen een familielid te helpen in Oekraïne, of gaan kijken hoe het met hun woning is”, zegt Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk. Dat is natuurlijk geen vakantie vieren.”