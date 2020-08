Politie

De boetes worden overigens geïnd door de politie: niet door de buschauffeur of treinconducteur. Die mogen overtreders wel staande houden totdat de politie er is. In Duitsland moet je verder een mondkapje op als je een winkel of een tankstation in gaat: eigenlijk in alle situaties waar de 1,5 meter afstand niet in acht genomen kan worden.