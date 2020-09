Geen vergunning: kermistent moet weg bij café Groesbeek

Alle activiteiten zijn noodgedwongen naar binnen verplaatst. Ook het optreden van de jubilerende The Moonlights zondagmiddag. Oomen heeft verzuimd een vergunning aan te vragen voor de tent. ,,Die staat op eigen terrein, ik dacht dat dat niet nodig was’’, zegt hij. Toen hij daar door de gemeente op werd aangesproken, zo’n anderhalve week geleden, heeft hij nog gevraagd of hij niet alsnog een vergunning kon krijgen. ,,Misschien dat die versneld aangevraagd kon worden. Maar dat duurt dus zes weken.’’ Hij is er gelaten onder. ,,Je kunt er toch niks aan veranderen. Ik kan niet tegen de wet op.’’ Wel had hij op wat meer begrip van de gemeente gerekend in deze coronatijd waarin vooral de horeca het moeilijk heeft.

‘We hebben het niet over The Rolling Stones’

Oomen weet in ieder geval zeker dat hij minder mensen over de vloer krijgt. Kon hij er in de tent - ‘een constructie met een zeil waardoor mensen droog kunnen zitten’ - zeker 250 mensen kwijt, binnen is 150 maximaal.



,,Ik moet iemand bij de deur neerzetten en de tafeltjes zo plaatsen dat de anderhalve meter gewaarborgd wordt. Of dat lukt? Dat weet ik niet.’’ Heel druk over eventuele gevolgen als klanten zich niet aan de regels houden, lijkt hij zich niet te maken.



,,Als ze me sluiten, dan sluiten ze me maar.’’ Aan de andere kant: hoe druk zal het worden? ,,We hebben het over The Moonlights niet over The Rolling Stones.’’