Geld uit kassa gegrist bij Jan Linders Supermarkt in Groesbeek

Update Zevenheuve­len­weg weer open na frontale botsing

23 september BERG EN DAL - Op de Zevenheuvelenweg in Berg en Dal zijn twee auto's frontaal op elkaar gebotst rond 18.00 uur zaterdagavond. Een bestuurder is afgevoerd met een ambulance, met vermoedelijk hersenletsel. De ander is met de schrik vrijgekomen. De weg was door het ongeluk tussen de Meerwijkselaan en de Clarenbeekseweg nog een uur afgesloten, maar is nu weer vrij.