Gelderse ministers krijgen cruciale posten op stikstof en klimaat en energie, kunnen zij het verschil maken?

Steun voor horeca in Berg en Dal: ook in 2022 is een groter terras toegestaan

BERG EN DAL - Horeca-ondernemers in de gemeente Berg en Dal mogen in 2022 het hele jaar door hun terrassen uitgebreid houden. ,,De horeca heeft het moeilijk door de coronamaatregelen. Hiermee willen we de ondernemers wat tegemoet komen. We hopen de impact van de coronacrisis op de lokale horeca te verzachten”, zegt wethouder Irma van de Scheur (GVP).

22 december