Gelderse Simone en Erik emotioneren tv-kijkend Nederland met schilderijen van Frits Spits

Fashion-out­let Groesbeek groot succes: ‘Zo komen we toch nog van de wintercol­lec­tie af’

20 maart GROESBEEK – De Mega Fashion Outlet die zaterdag in de oude Hema aan de Spoorlaan in Groesbeek opende, blijkt een schot in de roos. ,,Zo komen we toch nog van onze wintercollectie af”, glundert Henk Middendorp van modezaak E&E uit Groesbeek. Geen wonder: er worden kortingen gegeven van 50 tot 70 procent.