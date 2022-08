Gemengd huwelijk bij zwanenfamilie in Bisonbaai

Kapel in Ooij is bijna klaar, nu nog een heiligen­beeld

OOIJ - In de Kruisstraat van Ooij wordt sinds enkele weken gemetseld aan een kapelletje. Over een maand moet het bouwwerk klaar zijn en kunnen wandelaars, pelgrims of andere voorbijgangers er even gaan zitten of een kaarsje aansteken.

3 augustus