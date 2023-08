NEC-fans verblind door licht tijdens oefenwed­strijd: De Goffert heeft nieuwe lampen

Bal en spelers zijn komend seizoen veel beter te volgen in de thuiswedstrijden van NEC. De Goffert heeft in de zomerstop nieuwe ledlampen gekregen en daarmee is de verlichting veel beter geworden. Veel te goed, volgens sommigen.