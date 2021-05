Geschil over kerk in De Horst nog niet voorbij: weer kort geding, maar nu over 6 vierkante meter grond

Bisdom wil toch niet aan verbouwing pastorie tot zorgstudio’s: ‘Laf en laakbaar’

22 april GROESBEEK - De verbouwing van de pastorie van Groesbeek tot zes zorgstudio’s voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking gaat niet door. Het bisdom heeft er een streep door gezet. Een van de redenen is dat net als woningen ook de pastorie sterk in waarde is gestegen. Initiatiefnemer Jan Hendriks, vader van een van de beoogde bewoners, is woedend: ,,Laf en laakbaar”, zegt hij.