Gesnoeide taxus wordt toch opgehaald in Berg en Dal: heggen en struiken worden gebruikt voor kankermedicijn

BERG EN DAL - De Taxus Taxi rijdt deze zomer toch in de gemeente Berg en Dal. Inwoners kunnen het snoeisel van heggen en struiken dus toch aan de straat zetten na het maken van een afspraak, zodat het gebruikt kan worden voor verwerking in een kankermedicijn.

Aanvankelijk zou de Taxus Taxi dit jaar helemaal niet rijden. Farmaceutische fabrieken in China en India hadden lang stilgelegen en er was nog voorraad genoeg. Bovendien zouden de kosten van inzameling te hoog zijn, onder meer door de prijs van brandstof.

In beperkt aantal gemeenten

Enkele weken geleden meldde Taxus Taxi, met de basis in Cuijk, dat er toch een afnemer was gevonden die een beperkte hoeveelheid snoeisel kan innemen. Maar slechts enkele van de vaste gemeenten konden bediend worden, met name de plaatsen die wat dichter bij Cuijk liggen. De gemeenten Heumen en Mook en Middelaar hoorden daar wel bij, Berg en Dal niet.

,,We merkten dat we niet voldoende taxus binnenkregen en daarom hebben we er een tiental gemeenten aan toegevoegd”, legt Lois van Waas uit, een van de vrijwilligers van de organisatie. ,,We merken nu ook dat het door het warme weer wat lastiger is om voldoende snoeisel binnen te krijgen. Mensen wachter er langer mee en we krijgen minder binnen dan gehoopt en verwacht.”

Fabrieken lagen stil door corona

De Taxus Taxi wordt gerund door voornamelijk vrijwilligers en zorgt er al jaren voor de snoeisel wordt ingezameld en wordt doorgevoerd naar de farmaceutische industrie. Die maakt er een medicijn van dat helpt in de bestrijding van kanker. Door corona lagen de fabrieken die het snoeisel gebruiken veelvuldig stil en daardoor is er nog voldoende voorraad. De Taxus Taxi kan dit jaar maximaal 125.000 kilo inzamelen, een kwart van de gebruikelijke hoeveelheid.

Heel lang zal het seizoen ook niet meer duren. Over een paar weken is het maximum waarschijnlijk bereikt en komt de Taxus Taxi niet meer langs. Mensen die snoeisel willen laten ophalen, kunnen dat online regelen via de website van de inzamelaar. Het adres is: taxustaxi.nl. In veel gevallen komt de taxi dan al de volgende dag het spul ophalen.