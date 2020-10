‘Gestolen’ beeld Afrikamuseum blijft voorlopig in depôt

BERG EN DAL - Het Congolees grafbeeld dat op 11 september door activisten kortstondig werd ‘gestolen’ uit het Afrikamuseum in Berg en Dal is voorlopig niet meer te zien. Het beeld ligt in het depôt van het museum totdat het weer veilig terug gezet kan worden in de museumzaal. Ook andere beelden die ‘los’ in deze zaal stonden, zijn voor zolang opgeslagen.