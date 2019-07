Getuige van verdrinking Ooij: het had ons ook kunnen gebeuren

Opel Meriva brandt uit in Lent, sterke vermoedens dat auto is gebruikt voor ramkraak Elst

7:57 LENT - Aan de Jo Eversstraat in Lent is zondagnacht een auto uitgebrand. De politie heeft sterke vermoedens dat het dezelfde auto is die eerder in Groesbeek werd gestolen en gebruikt voor een ramkraak in Elst.