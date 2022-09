Gevaar van ‘dubbele petten’, nieuwe wethouders Berg en Dal stoppen met meeste nevenfuncties

Sportclubs vrezen financiële strop door energiecri­sis: ‘Drie kwartier douchen willen we niet meer’

Korter douchen, de watertemperatuur naar beneden en contributieverhogingen. De stijgende energieprijzen leiden tot grote zorgen bij sportclubs in en rondom Nijmegen. ,,Met zulke prijzen zijn we na een of twee jaar door onze reserves heen.”

11 september