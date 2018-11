Gewapende afpersing in Groesbeek is het werk van dit drietal, zegt het OM

Misschien een roetveeg­piet in Beek: verder overal zwart of bruin

7:03 RIJK VAN NIJMEGEN - De roetveegpiet wint landelijk terrein en is ook op televisie aan een opmars bezig, maar zal in deze regio tijdens de intochten wellicht alleen in Beek te zien zijn. Wellicht, want het Beekse Sinnieklaascomité laat het aan de pieten zelf over of ze zwart dan wel ‘roetveeg’ willen zijn.