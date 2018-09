Gewapende overval op woning in Groesbeek

Geen raadsenquê­te naar duurdere Spoorlaan in Groesbeek

28 september GROESBEEK - Er komt geen raadsenquête naar de reconstructie van de Spoorlaan in Groesbeek. Die viel vijf ton duurder uit dan de begroting van 1,3 miljoen euro. Die overschrijding was al in januari bekend bij burgemeester en wethouders, maar pas een half jaar later werd de gemeenteraad op de hoogte gesteld.