Gewonde bij bedrijfsongeval op scheepswerf Millingen

Politie zoekt naar He­ma-regenpak­ken die daders van plofkraak in Rees droegen

12 november KLEEF - De politie van Kleef is op zoek naar de tweedelige zwarte regenpakken die de daders van een mislukte plofkraak zondagnacht in Rees (iets achter Kleef) droegen. Maandagochtend hield de politie drie mannen in de leeftijd van 18 tot 20 jaar uit Utrecht en Rotterdam aan: zij zitten vast in de gevangenis in Kleef.