Gewonden door botsing tussen fietser en auto in Malden, Rijksweg afgesloten

Sneeuw zorgt voor grote schade aan zelfpluk­tuin van Barton Arnts in Ooij

17 februari OOIJ - De enorme sneeuwmassa op de daken van de kassen van fruitteler Barton Arnts in Ooij heeft grote schade veroorzaakt. Bij het wegsmelten bleek dat er zoveel druk heeft gestaan op de nok-constructie door de duizenden kilo's sneeuw, dat die is ingedrukt en een deel is geknakt. Ook de folie (de kassen van Arnts hebben geen glas) is aangetast.