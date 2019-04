Gezocht: nieuwe voorkraaier voor hanenkraaiwedstrijd in Grafwegen

Edelras is - met een vette knipoog - op zoek naar een nieuwe voorkraaier voor de vijftiende editie. Dat was tot nog toe Sjef Reichgelt uit Groesbeek, maar diens stem heeft door het gekraai lichte slijtage opgelopen.



Reichgelt (81): ,,Het is jaren geleden begonnen toen de moeder van een van de deelnemers een keer voordeed hoe het moest, toen een haan niet wilde kraaien. Sindsdien zeggen we steeds dat we een voorkraaier hebben, maar je hebt weinig te doen. Doorgaans kraaien de hanen uit zichzelf. Hoe dan ook: vorig jaar hebben we er wel de nationale tv mee gehaald.”