Gezonken zandzuiger in Millingerwaard hangt nog steeds scheef, bergingsoperatie gaat verder

column Thé de Pruus passeerde ook een Mercedes

Het is niet eerlijk verdeeld in de wereld. Thé reed afgelopen zondagochtend over de Hauptstrasse hier in Kranenburg. Op enig moment passeerde ik een Mercedes maar het bleef oorverdovend stil. Een wandelaar-met-hond op het fietspad haalde even een wenkbrauw op, maar dat kan ik ook wel verkeerd gezien hebben.

18 december